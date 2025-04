Calciomercato Juve Giuntoli ha deciso tenterà quel colpo in difesa Servono 15 milioni per strapparlo alla concorrenza Tutti i dettagli

Calciomercato Juve, Cristiano Giuntoli vuole tentare quel colpo per la difesa: Servono 25 milioni per prendere un giocatore diviso tra tre campionatiGiovanni Leoni è un obiettivo concreto del Calciomercato Juve. Il difensore del Parma ha stregato Cristiano Giuntoli nell'ultima sfida contro i bianconeri, che adesso vorrebbero studiare l'assalto.Stando a quanto appreso da Calciomercato.com, Il difensore centrale classe 2006 costa sui 15 milioni di euro. Trattasi di una cifra abbordabile che potrebbe far gola sia in Italia che all'estero: l'Inter, alcuni club de LaLiga e della Premier League sono interessati a questo giovane profilo.

