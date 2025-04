Le delegazioni internazionali lasciano San Pietro dopo i funerali

delegazioni internazionali hanno lasciato il sagrato di San Pietro. Nelle immagini alla fine della cerimonia il presidente Donald Trump saluta alcuni presenti. Il capo dello Stato Sergio Mattarella lascia la piazza con la figlia Laura. Quotidiano.net - Le delegazioni internazionali lasciano San Pietro dopo i funerali Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - Al termine delle esequie lehanno lasciato il sagrato di San. Nelle immagini alla fine della cerimonia il presidente Donald Trump saluta alcuni presenti. Il capo dello Stato Sergio Mattarella lascia la piazza con la figlia Laura.

