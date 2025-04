Il Generale Galletta in visita alla Stazione dei Carabinieri di Rapallo

Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, dal quale dipendono le Legioni Carabinieri “Lombardia”, “Piemonte e Valle d’Aosta” e “Liguria”, ha visitato la Stazione Carabinieri di Rapallo.Accompagnato dal Comandante della Compagnia. Genovatoday.it - Il Generale Galletta in visita alla Stazione dei Carabinieri di Rapallo Leggi su Genovatoday.it Ildi Corpo d’Armata Riccardo, Comandante Interregionale“Pastrengo”, dal quale dipendono le Legioni“Lombardia”, “Piemonte e Valle d’Aosta” e “Liguria”, hato ladi.Accompagnato dal Comandante della Compagnia.

