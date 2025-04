Avis Cesena ‘in missione’ nel prepartita di Cesena Sassuolo

Cesena-Sassuolo, nel prepartita i volontari e il personale sanitario di Avis Cesena hanno accolto i tifosi nelle postazioni allestite agli ingressi del settore Curva Mare e del settore Distinti per. Cesenatoday.it - Avis Cesena ‘in missione’ nel prepartita di Cesena-Sassuolo Leggi su Cesenatoday.it In trasferta all’Orogel Stadium alla ricerca di nuovi donatori. In occasione dell’incontro, neli volontari e il personale sanitario dihanno accolto i tifosi nelle postazioni allestite agli ingressi del settore Curva Mare e del settore Distinti per.

