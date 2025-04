È arrivato a casa Papa Francesco cosa è successo durante l’ultimo viaggio verso Santa Maria Maggiore

Papa Francesco ha lasciato il sagrato. È l’ultimo saluto della folla che lo ha tanto amato, il gesto spontaneo e commosso di migliaia di persone riunite per rendere omaggio al Pontefice scomparso. «Grazie Francesco», si legge su numerosi cartelloni sollevati in aria; le stesse parole risuonano tra la gente, urlate con voce rotta dall’emozione.Le bandiere, alzate in segno di affetto e riconoscenza, colorano la piazza. C’è chi lo saluta con la mano, chi con le lacrime agli occhi, mentre la bara del Papa viene sollevata dai quattordici sediari pontifici. In un gesto carico di simbolismo, la inclinano leggermente verso la folla, come a permettere a Francesco di ricevere ancora una volta il tributo della sua gente. Leggi su Caffeinamagazine.it Un lungo, fortissimo applauso ha attraversato piazza San Pietro nel momento in cui il feretro diha lasciato il sagrato. Èsaluto della folla che lo ha tanto amato, il gesto spontaneo e commosso di migliaia di persone riunite per rendere omaggio al Pontefice scomparso. «Grazie», si legge su numerosi cartelloni sollevati in aria; le stesse parole risuonano tra la gente, urlate con voce rotta dall’emozione.Le bandiere, alzate in segno di affetto e riconoscenza, colorano la piazza. C’è chi lo saluta con la mano, chi con le lacrime agli occhi, mentre la bara delviene sollevata dai quattordici sediari pontifici. In un gesto carico di simbolismo, la inclinano leggermentela folla, come a permettere adi ricevere ancora una volta il tributo della sua gente.

