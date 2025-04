Juventus Monza con quale maglia i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium La società ha annunciato la propria decisione

Juventus Monza, i bianconeri hanno deciso quale sarà la maglia da indossare per il match dell’Allianz StadiumLa domanda che tutti si stanno ponendo tutti i tifosi della Juventus in questi ultime ore è la seguente: con quale maglia scenderanno in campo i bianconeri per la sfida contro il Monza?La risposta l’ha data la stessa società bianconera attraverso un tweet postato sul proprio profilo X. Nella sfida, che si giocherà domani, domenica, 27 aprile 2025 alle 18:00, la Vecchia Signora indosserà la prima maglia. .com Juventusnews24.com - Juventus Monza, con quale maglia i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium? La società ha annunciato la propria decisione Leggi su Juventusnews24.com , ihanno decisosarà lada indossare per il match dell’AllianzLa domanda che tutti si stanno ponendo tutti i tifosi dellain questi ultime ore è la seguente: coninper la sfida contro il?La risposta l’ha data la stessabianconera attraverso un tweet postato sul proprio profilo X. Nella sfida, che si giocherà domani, domenica, 27 aprile 2025 alle 18:00, la Vecchia Signora indosserà la prima. .com

