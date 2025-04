Colloquio Trump Meloni al termine dei funerali di Papa Francesco

Colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente statunitense Donald Trump al termine del funerale di Papa Francesco. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dei funerali di Papa Francesco in piazza San Pietro, ha postato sui social una foto del pontefice, ritratto sorridente mentre saluta con un cenno della mano, e ha scritto: "A Dio".

Meloni-Trump, l'importanza di quel colloquio riservato - Poteva essere una passerella pubblica, e certo lo è stata, della premier europea più amata d'America, Giorgia Meloni. Poteva essere un Trump spumeggiante, prodigo di complimenti, e certo lo è stato, nell'idea di un protocollo millimetrico che mostrasse al mondo che oggi l'Italia è il Paese più forte dell'Ue nel rapporto strategico con gli Stati Uniti d'America. Avremmo fatto la nostra bella figura, accolto poi Vance in Italia, e via discutendo. 🔗iltempo.it

Perché la vignetta di Vauro su Giorgia Meloni, dopo il colloquio con Trump fa infuriare il governo? - La vignetta pubblicata dal disegnatore satirico Vauro Senesi su Il Fatto Quotidiano di ieri, 18 aprile, dedicata a Giorgia Meloni sta facendo molto discutere. Nell’immagine si vede Meloni che, rispondendo alle domande dei cronisti sul colloquio di Washington con il presidente Donald Trump, non riesce a parlare a causa di un pelo che le è rimasto sotto la lingua. Una battuta considerata volgare che ha scatenato un’ondata di commenti sdegnati. 🔗cultweb.it

Giorgia Meloni arrivata alla Casa Bianca per il colloquio con Donald Trump - Washington, 17 apr. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La missione della premier a Washington è rendere l'Italia un ponte tra l'amministrazione Trump e l'Unione Europea, che la Casa Bianca a trazione repubblicana ha più volte definito una partner inaffidabile nata per "fregare" gli Stati Uniti. 🔗quotidiano.net

Colloquio Trump-Meloni al termine dei funerali di Papa Francesco - Breve colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente statunitense Donald Trump al termine del funerale di papa Francesco. 🔗lapresse.it

Papa, breve colloquio Meloni-Trump dopo funerale Francesco - Roma, 26 apr. (askanews) – Breve colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump al termine del funerale di papa Francesco, prima di lasciare piazza San Pietro. 🔗askanews.it

Casa Bianca: incontro Trump-Zelensky "molto produttivo". Possibile nuovo colloquio dopo i funerali - Possibile nuovo colloquio Trump-Zelensky dopo funerali Il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky potrebbero avere un secondo colloquio al termine dei funerali di Papa Fr ... 🔗msn.com