Ribaltone Meret colpo di scena sul rinnovo la reazione del Napoli

Ribaltone in vista per il rinnovo di Meret, con un colpo di scena che scatena una reazione nel Napoli. Ecco le ultime novità sulla trattativa. Dopo diversi momenti di critiche sulle sue prestazioni, Meret si è preso il Napoli tra le mani anche in questa stagione. Il portiere azzurro ha salvato diversi punti fondamentali per restare agganciati all'Inter e, di conseguenza, alla lotta Scudetto.L'opzione rinnovo però sta andando per le lunghe in casa Napoli, con una soluzione per accontentare le parti ancora da trovare. Le ultime notizie però lasciano nell'aria una clamorosa possibilità di Ribaltone, con il club che detta le regole e pensa anche in ottica futuro. Il classe 97 però ha dimostrato di meritare il rinnovo contrattuale e soprattutto il posto da titolare, che la società stava già pensando di togliergli in passato.

Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena - In casa Napoli, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare un ribaltone deciso da Conte. Il Napoli, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona. Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

Dalla Juve al City, il colpo di Guardiola è una mazzata: che ribaltone di calciomercato - Il tecnico del City pensa al colpo in Serie A, i bianconeri rimarrebbero a mani vuote: i dettagli. Il futuro di Pep Guardiola è ancora incerto. Il tecnico del Manchester City sembra dirigersi verso la fine del suo ciclo con il club inglese, con il quale ha vinto 6 Premier League, 3 Community Shield, 2 Coppe d’Inghilterra, una Champions League, una Supercoppa Uefa ed un mondiale per club. Un palmarès di notevole importanza, che però adesso sembra destinato ad interrompersi. 🔗tvplay.it

Ribaltone Napoli, è successo prima dell’Inter: che colpo di scena - In casa Napoli, in attesa del match con l’Inter, bisogna registrare un importantissimo ribaltone di Antonio Conte. Dopo un mese di febbraio davvero traumatico, vedi i tre pareggi rimediati ed il ko con il Como, il Napoli di Antonio Conte è ormai pronto per una gara davvero fondamentale. Tra circa tre ore, infatti, gli azzurri ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi allo Stadio Diego Armando Maradona. 🔗tvplay.it

