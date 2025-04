Norman Reedus nel cast di Pendulum horror di Aronofsky con Gordon Levitt e Dynevor

Norman Reedus si unisce al cast di Pendulum, pellicola horror attualmente in fase di produzione nel New Mexico sotto la supervisione di Darren Aronofsky. Il progetto, sostenuto finanziariamente da C2, vede la presenza di un team di produzione di rilievo e si preannuncia come una delle opere più attese nel panorama cinematografico contemporaneo.

Norman Reedus reciterà nel film horror Pendulum, prodotto da Darren Aronofsky - In New Mexico sono iniziate le riprese del film Pendulum e nel cast ci sarà anche Norman Reedus, l'interprete di Daryl in The Walking Dead. Norman Reedus farà parte del cast di Pendulum, il film horror prodotto da Darren Aronofsky. Le riprese sono attualmente in corso in New Mexico e a finanziare il progetto è C2, Cosa racconterà il film I protagonisti di Pendulum che erano già stati annunciati in precedenza sono Joseph Gordon-Levitt e Phoebe Dynevor. 🔗movieplayer.it

