Tradimento anticipazioni 28 aprile 4 maggio rapimento menzogne e sospensione il 1 maggio

Tradimento, in programmazione su Canale 5 dal 28 aprile al 4 maggio, si assisterà a un susseguirsi di eventi che scuoteranno profondamente gli equilibri tra i protagonisti. Selin, nel tentativo di preservare il proprio legame con Tolga, architetterà una menzogna, dichiarando falsamente di attendere un bambino. Tale espediente, tuttavia, . L'articolo Tradimento, anticipazioni 28 aprile-4 maggio: rapimento, menzogne e sospensione il 1° maggio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

