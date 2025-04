Emma D’Arcy insieme a Tom Cruise nel nuovo film senza nome di Alejandro G Iñárritu Sono tra i maestri

Emma D'Arcy, si è unita a Tom Cruise nel film senza titolo del regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu, le cui riprese Sono in corso nel Regno Unito. Emma D'Arcy, volto iconico di House of the Dragon, si unisce a Tom Cruise nel misterioso progetto di Alejandro G. Iñárritu, che promette una narrazione epica tra potere e redenzione. Tra Pinewood Studios e un cast stellare che include Sandra Hüller e Riz Ahmed, l'attrice commenta l'entusiasmo di lavorare con "maestri del loro mestiere". Emma D'Arcy tra draghi e missioni impossibili Dopo aver conquistato i cuori dei fan nei panni della fiera Rhaenyra Targaryen, Emma D'Arcy spalanca le porte a un'avventura completamente diversa, ma non meno titanica. L'interprete di House of the Dragon ha infatti annunciato di essere entrata nel . Movieplayer.it - Emma D’Arcy insieme a Tom Cruise nel nuovo film senza nome di Alejandro G. Iñárritu: "Sono tra i maestri" Leggi su Movieplayer.it La star di House of the Dragon,D'Arcy, si è unita a Tomneltitolo del regista premio OscarG., le cui ripresein corso nel Regno Unito.D'Arcy, volto iconico di House of the Dragon, si unisce a Tomnel misterioso progetto diG., che promette una narrazione epica tra potere e redenzione. Tra Pinewood Studios e un cast stellare che include Sandra Hüller e Riz Ahmed, l'attrice commenta l'entusiasmo di lavorare con "del loro mestiere".D'Arcy tra draghi e missioni impossibili Dopo aver conquistato i cuori dei fan nei panni della fiera Rhaenyra Targaryen,D'Arcy spalanca le porte a un'avventura completamente diversa, ma non meno titanica. L'interprete di House of the Dragon ha infatti annunciato di essere entrata nel .

