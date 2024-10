Fincantieri e Barzan Holdings siglano un accordo strategico per il radar Omega360 in Qatar (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Fincantieri, leader nel settore della cantieristica navale, ha recentemente ufficializzato un’importante intesa con Barzan Holdings, azienda sotto il controllo del Ministero della Difesa del Qatar. L’accordo, siglato tramite un Memorandum of Understanding , prevede lo sviluppo congiunto del sistema radar Omega360, un innovativo sensore progettato per potenziare le capacità di difesa aerea del Qatar. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso l’espansione delle collaborazioni commerciali e tecnologiche della Fincantieri nella regione del Medio Oriente. Dettagli dell’accordo e obiettivi futuri La collaborazione tra Fincantieri e Barzan Holdings si propone di realizzare una joint venture finalizzata alla produzione di 40 unità del radar Omega360 direttamente in Qatar. Gaeta.it - Fincantieri e Barzan Holdings siglano un accordo strategico per il radar Omega360 in Qatar Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, leader nel settore della cantieristica navale, ha recentemente ufficializzato un’importante intesa con, azienda sotto il controllo del Ministero della Difesa del. L’, siglato tramite un Memorandum of Understanding , prevede lo sviluppo congiunto del sistema, un innovativo sensore progettato per potenziare le capacità di difesa aerea del. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso l’espansione delle collaborazioni commerciali e tecnologiche dellanella regione del Medio Oriente. Dettagli dell’e obiettivi futuri La collaborazione trasi propone di realizzare una joint venture finalizzata alla produzione di 40 unità deldirettamente in

