Ferrara: "Motta mi ricorda Lippi, ma di questa Juventus nessuno giocherebbe nella mia" (Di martedì 22 ottobre 2024) Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e attuale commentatore, nel corso di un`intervista alla Gazzetta dello Sport traccia un paragone fra

Ferrara - la rivelazione a Maradona : “Vado alla Juventus” - it. Ciro Ferrara ha svelato nel suo nuovo libro “Ho visto Diego” alcuni retroscena inerenti alla sua avventura a Napoli insieme al pibe de oro. . sti, anche quando decise di andare alla Juventus Diego Armando Maradona resterà sempre nel cuore dei tifosi napoletani, specialmente perché decise. (Dailynews24.it)

Juventus-Napoli - parla il doppio ex Ferrara - Ma la Juve e Torino per me rappresentano molto, per loro provo enorme gratitudine”. Per come Napoli vive la passione per il calcio e per la propria squadra, il primo scudetto resta indimenticabile. È stato più emozionante il primo tricolore azzurro o la Champions in bianconero? “Ho avuto il privilegio di essere parte di un Napoli che ha fatto la storia. (Terzotemponapoli.com)