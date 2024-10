"Donald Trump ha finto di lavorare al McDonald’s". La sceneggiata svelata dai giornali statunitensi (Di martedì 22 ottobre 2024) È la notizia delle ultime ore, ma i titoli dei giornali sono spessi fuorvianti: leggendo i quotidiani e siti statunitensi, invece, è chiaro che quella di Donald Trump è stata solo l’ennesima messinscena. Spiegata bene dal conduttore e comico Stephen Colbert: «Nessuna sorpresa: l’uomo che non ha mai avuto un vero lavoro in vita sua non ha effettivamente lavorato da McDonald’s». Una mezzoretta di scatti in un fast food chiuso, seguaci selezionati a priori come finti clienti e sacchetti riempiti con ciò che c’era. Niente ordini, niente confusione, nessuna pressione: un’offesa per chi quel lavoro da McDonald’s lo ha svolto davvero, con fatica e senso di responsabilità. Trump ha finto di lavorare al McDonald's Affermare di aver lavorato per la grande catena, oggi, è un vanto per i leader statunitensi. Gamberorosso.it - "Donald Trump ha finto di lavorare al McDonald’s". La sceneggiata svelata dai giornali statunitensi Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È la notizia delle ultime ore, ma i titoli deisono spessi fuorvianti: leggendo i quotidiani e siti, invece, è chiaro che quella diè stata solo l’ennesima messinscena. Spiegata bene dal conduttore e comico Stephen Colbert: «Nessuna sorpresa: l’uomo che non ha mai avuto un vero lavoro in vita sua non ha effettivamente lavorato da Mc’s». Una mezzoretta di scatti in un fast food chiuso, seguaci selezionati a priori come finti clienti e sacchetti riempiti con ciò che c’era. Niente ordini, niente confusione, nessuna pressione: un’offesa per chi quel lavoro da Mc’s lo ha svolto davvero, con fatica e senso di responsabilità.hadial Mc's Affermare di aver lavorato per la grande catena, oggi, è un vanto per i leader

