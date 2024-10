Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl: riprende l’attività dopo l’allagamento (Di martedì 22 ottobre 2024) riprende l’attività nella sede del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl, dopo lo stop imposto dall’allagamento nella giornata di ieri, lunedì 21 ottobre.Anche se i tecnici sono ancora al lavoro nel seminterrato, dopo che nella serata di ieri è tornata la corrente elettrica Parmatoday.it - Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl: riprende l’attività dopo l’allagamento Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)nella sede deldidell’Azienda Usl,lo stop imposto dalnella giornata di ieri, lunedì 21 ottobre.Anche se i tecnici sono ancora al lavoro nel seminterrato,che nella serata di ieri è tornata la corrente elettrica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo aver dato il volto al cantante degli 883 nella serie Sky - ora il giovane attore toscano interpreta il conduttore nella miniserie Rai - «L’asticella della mia carriera si è appena alzata a dismisura», ha detto al Corriere. Ho avuto la fortuna di avere come insegnante Chiara Lucianti che mi ha fatto comprendere le mie potenzialità avviandomi in questo mondo. Per me è stato davvero emozionante: lì ho capito quanto sia importante quel luogo nella memoria della città». (Iodonna.it)

Inter - le condizioni di Acerbi : il comunicato ufficiale dopo l’infortunio nella gara contro la Roma - Ecco il comunicato del club Direttamente sul sito ufficiale dell’Inter, il club meneghino ha reso note le condizioni di Francesco Acerbi. L’ex Lazio e Sassuolo tra le altre è reduce dall’infortunio accusato nel primo tempo contro la Roma. Uscito poco dopo Calhanoglu, anch’esso messo ko da […]. Giungono novità circa l’infortunio di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter. (Calcionews24.com)

Quanto guadagna Cambiaso nella Juventus dopo il rinnovo - Andrea Cambiaso si è guadagnato il rinnovo con la Juventus sul campo, a suon di prestazioni positive e giocate decisive per aiutare la squadra... (Calciomercato.com)