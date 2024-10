David Parsons: miracolo americano: "Troppe guerre, guardiamo al bello" (Di martedì 22 ottobre 2024) Sbarcano gli “americani” a Milano ed è già festa. David Parsons e i suoi otto eroi della modern dance arrivano agli Arcimboldi (1 e il 2 novembre) aprendo il tour 2024, intitolato “Balance of Power”, tra 16 città, Roma compresa, con un successo già assicurato a monte. In tempi non allegri il team offre allegria, energia, calore, atletismo, ottimismo. David Parsons, già ballerino per Paul Taylor, suo maestro di humor e virtuosismo, è stato ginnasta e danzatore di grande bellezza, ha fondato Parsons Dance nel 1985 e si prepara dunque a festeggiare i 40 anni del gruppo l’anno prossimo. Ilgiorno.it - David Parsons: miracolo americano: "Troppe guerre, guardiamo al bello" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sbarcano gli “americani” a Milano ed è già festa.e i suoi otto eroi della modern dance arrivano agli Arcimboldi (1 e il 2 novembre) aprendo il tour 2024, intitolato “Balance of Power”, tra 16 città, Roma compresa, con un successo già assicurato a monte. In tempi non allegri il team offre allegria, energia, calore, atletismo, ottimismo., già ballerino per Paul Taylor, suo maestro di humor e virtuosismo, è stato ginnasta e danzatore di grande bellezza, ha fondatoDance nel 1985 e si prepara dunque a festeggiare i 40 anni del gruppo l’anno prossimo.

David Parsons : l’arte della danza a sostegno di Kamala Harris alle elezioni Usa - Balance of Power: il nuovo spettacolo di Parsons Dance La produzione “Balance of Power” di Parsons Dance è un attesissimo evento che presenta sei pezzi coreografici, un mix di classici amati e nuove opere che segnano un’importante tappa nella carriera del coreografo. The Shape of Us: una riflessione profonda sulle sfide attuali Particolare attenzione merita “The Shape of Us“, un’opera che si ... (Gaeta.it)