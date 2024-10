Ilgiorno.it - Cosa fare dopo le medie? Tutte le scuole in vetrina fra campus e open day

(Di martedì 22 ottobre 2024) Monza – È l’ora delle scelte per migliaia di famiglie. Sono 983 i ragazzi di terza delle 9statali monzesi che si apprestano a decidere in quale scuola superiore proseguire gli studi. In attesa della nota ministeriale che stabilisce la finestra temporale per le iscrizioni, ’attività di orientamento ferve, traday. “Il ministero – spiega Petronilla Ieracitano, preside dell’Hensemberger – aspetta sempre verso dicembre per la comunicazione ufficiale, per definire le sperimentazioni e approvare i nuovi indirizzi. Il portale delle iscrizioni si apre pocole vacanze natalizie, fino a fine gennaio. Noiintanto procediamo con gliday”. Nel frattempo si può cominciare a farsi un’idea sul portale dedicato all’orientamento della Provincia Mb https://www.provincia.mb.it/bussola/la-bussola/.