Carlotta trovata impiccata con una sciarpa a un albero | Suicidio sull’ex fidanzato solo falsità

(Di martedì 22 ottobre 2024) La sentenza della Cassazione riguardante il caso diBenusiglio, stilistamortanel maggio 2016 a Milano, ha confermato che si è trattato di une ha assolto Marco Venturi, exdella vittima, dall’accusa di omicidio. La Cassazione ha ribadito che Venturi non ha strangolatoné ha simulato il suo. La morte è avvenuta per “asfissia meccanica da compressione” in seguito a un “atto di auto impiccagione”.Leggi anche: Caso Benusiglio: arriva la sentenza della Cassazione, “L’exva assolto” Venturi era stato inizialmente condannato a sei anni per “morte come conseguenza di altro reato”, in relazione a presunti atti di stalking, ma la Corte d’Appello lo ha poi assolto da tutte le accuse, inclusa quella di atti persecutori.