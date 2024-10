Carlo e Camilla, il tour australiano si chiude alla Sydney Opera House (Di martedì 22 ottobre 2024) (askanews) – Re Carlo III gli ammiratori sotto le vele della Sydney Opera House nella conclusione pubblica del suo primo importante soggiorno all’estero dopo la malattia. Con gli ombrelli per ripararsi dal sole pomeridiano, migliaia di persone si sono date appuntamento fuori dall’Opera House nella speranza di ottenere un breve incontro con il monarca. GUARDA LE FOTO I Windsor in Australia ieri e oggi: le foto imperdibili dei royal tour Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Carlo e Camilla, il tour australiano si chiude alla Sydney Opera House Amica. Amica.it - Carlo e Camilla, il tour australiano si chiude alla Sydney Opera House Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (askanews) – ReIII gli ammiratori sotto le vele dellanella conclusione pubblica del suo primo importante soggiorno all’estero dopo la malattia. Con gli ombrelli per ripararsi dal sole pomeridiano, migliaia di persone si sono date appuntamento fuori dall’nella speranza di ottenere un breve incontro con il monarca. GUARDA LE FOTO I Windsor in Australia ieri e oggi: le foto imperdibili dei royalAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA, ilsiAmica.

Re Carlo e la regina Camilla a Sydney : al via il royal tour in Australia - La coppia reale è arrivata in Australia. Gli impegni ufficiali inizieranno domenica 20, dopo un giorno di relax. Il viaggio, fortemente voluto da Carlo, è il primo in uno Stato del Commonwealth da quando è salito al trono, e per essere lì ha sospeso temporaneamente le cure per il cancro. (Vanityfair.it)

Re Carlo - l’arrivo a Sydney fa esplodere la polemica in Australia - La Famiglia Reale non ha voce in capitolo sotto l’aspetto costituzionale. La co-presidente Esther Anatolitis ha sottolineato quanto questa visita di sei giorni dovrebbe rafforzare la necessità di sostituire il capo di Stato britannico con uno australiano. Al di là di quella che è stata l’accoglienza ufficiale, calorosa e degna del rango degli ospiti, la loro presenza ha ridestato gli animi dei ... (Dilei.it)