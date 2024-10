Camorra, stanato in Colombia il boss Gustavo Nocella: a incastrarlo un tavolo da biliardo (Di martedì 22 ottobre 2024) stanato a Medellin, in Colombia, il boss Gustavo Nocella, dopo anni di latitanza. È considerato l’anello di congiunzione tra la Camorra e i narcos sudamericani. L’uomo è stato arrestato grazie a un’operazione coordinata tra la Polizia nazionale Colombiana (Pnc), l’Interpol, l’Europol i Carabinieri e la polizia del Regno Unito. Camorra, stanato in Colombia il boss L'articolo Camorra, stanato in Colombia il boss Gustavo Nocella: a incastrarlo un tavolo da biliardo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Camorra, stanato in Colombia il boss Gustavo Nocella: a incastrarlo un tavolo da biliardo Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024)a Medellin, in, il, dopo anni di latitanza. È considerato l’anello di congiunzione tra lae i narcos sudamericani. L’uomo è stato arrestato grazie a un’operazione coordinata tra la Polizia nazionalena (Pnc), l’Interpol, l’Europol i Carabinieri e la polizia del Regno Unito.inilL'articoloinil: aundaTeleclubitalia.

Camorra - finisce in Colombia la latitanza del boss Nocella : a tradirlo la sua passione per il biliardo - . «La cattura di Nocella, uno dei camorristi più ricercati al mondo – ha aggiunto – è un colpo mortale per questi clan criminali». A Nocella è attribuito un ruolo chiave nell’organizzazione delle spedizioni di tonnellate di cocaina in Olanda. In ogni appartamento in cui si nascondeva veniva recapitato un tavolo da biliardo. (Open.online)

Arrestato in Colombia il boss della camorra Gustavo Nocella - Anello principale dei clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco, Nocella era alleato con la mafia sudamericana, soprattutto quella colombiana, per trafficare ingenti carichi di droga. Secondo la polizia, Nocella, napoletano di 58 anni, era incaricato di coordinare la logistica delle spedizioni di cloridrato di cocaina via mare dalla Colombia ad Amsterdam, utilizzando navi e barche a ... (Agi.it)

Arrestato in il boss della camorra Gustavo Nocella : si trovava in Colombia - . “Questo trafficante di droga, identificato come invisibile e di 58 anni – hanno commentato le autorità colombiane – era incaricato di gestire tutta la logistica necessaria per la preparazione e lo stoccaggio del cloridrato di cocaina destinato a essere inviato da Colombia ad Amsterdam tramite navi e barche a vela. (Thesocialpost.it)