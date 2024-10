Aggressione alle giostre: tre giovani denunciate dai Carabinieri di Domodossola per lesioni personali (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza giovanile ha scosso la comunità di Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove tre ragazze, due delle quali minorenni, sono state denunciate dai Carabinieri per lesioni personali in concorso. Il fatto, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti, è avvenuto nel mese di maggio nell’area di Nosere, un luogo frequentato da famiglie e giovani. La dinamica dell’Aggressione L’Aggressione è avvenuta nel contesto di una giornata di svago presso le giostre, dove diversi giovani si trovavano per divertirsi. La vittima, una ragazza di soli 13 anni, è stata aggredita insieme ad altre due coetanee, senza apparentemente alcun motivo scatenante. Gaeta.it - Aggressione alle giostre: tre giovani denunciate dai Carabinieri di Domodossola per lesioni personali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenzale ha scosso la comunità di, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove tre ragazze, due delle quali minorenni, sono statedaiperin concorso. Il fatto, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti, è avvenuto nel mese di maggio nell’area di Nosere, un luogo frequentato da famiglie e. La dinamica dell’L’è avvenuta nel contesto di una giornata di svago presso le, dove diversisi trovavano per divertirsi. La vittima, una ragazza di soli 13 anni, è stata aggredita insieme ad altre due coetanee, senza apparentemente alcun motivo scatenante.

