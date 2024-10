A Rocca Massima la XVIII edizione della Sagra dei Marroni (Di martedì 22 ottobre 2024) Il frutto simbolo dell’autunno, la castagna, che si trova così abbondante e buono sui nostri monti è celebrato nella provincia di Latina in più paesi e in tante sagre. Infatti questo fine settimana, oltre alla storica Sagra delle Castagne di Norma, arriva anche la Sagra dei Marroni di Rocca Latinatoday.it - A Rocca Massima la XVIII edizione della Sagra dei Marroni Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il frutto simbolo dell’autunno, la castagna, che si trova così abbondante e buono sui nostri monti è celebrato nella provincia di Latina in più paesi e in tante sagre. Infatti questo fine settimana, oltre alla storicadelle Castagne di Norma, arriva anche ladeidi

A Rocca San casciano la sSgra dei sapori e mercati d'autunno della Romagna-Toscana e Sagra della piadina fritta - Domenica 3 novembre torna a Rocca San Casciano la "Sagra dei sapori e mercati d'autunno della Romagna Toscana e Sagra della piadina fritta" giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Una giornata dedicata ai prodotti del territorio e ai sapori della stagione autunnale. In Piazza Garibaldi... (Forlitoday.it)

Dalla salsiccia alla porchetta : arriva la Sagra d'autunno a Roccafiorita che punta sui laboratori esperienziali - Tutto pronto per la Sagra d'autunno a Roccafiorita in programma il 19 dall ore 16 e il 20 ottobre dalle ore 10. In programma percorso esperenziale unico con laboratori per imparare a fare i biscotti, il pane e i maccheroni; laboratorio del Casaro per latte e ricotta. E ancora avremo carne... (Messinatoday.it)

A Roccamonfina la maxisagra della castagna IGP e del fungo porcino - Roccamonfina è in festa per la "Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino" che dal 5 ottobre al 3 novembre illuminerà ogni sabato e domenica con il 'mega evento' che richiama tantissime persone anche da fuori regione. I Vrolari, vale a dire i maestri caldarrostai, diffondono il profumo... (Casertanews.it)