Ilgiorno.it - Violentata dopo la discoteca e abbandonata in strada: prima il passaggio in auto, poi gli abusi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A notarla in, sofferente, in un angolo di via D’Azeglio, a due passi da corso Como, zona calda della movida milanese, è stata un’altra ragazza. “Sono stata”, le ha rivelato con un filo di voce. Così è scattata la richiesta di soccorso per la giovane: una ventenne colombiana, residente a Milano, che ha raccontato di essere stata abusata da un ragazzo, forse un nordafricano. Stando a quanto ha riferito, lui avrebbe dovuto darle una casa inuna volta usciti da unama invece l’avrebbe aggredita eper poi allontanarsi e lasciarla da sola. I contorni della vicenda non sono ancora chiari. La ragazza, che era in stato di alterazione dovuto all’alcol, non ha ancora formalizzato denuncia. Intanto, i poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuare il presunto responsabile.