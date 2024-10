Viabilità. Riaprono i ponti a Modena, ancora chiusi quelli della Bassa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aggiornamento ore 6.50: Vengono riaperti al traffico a partire dalle 7 i ponti del territorio di Modena che erano stati chiusi a causa dell'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua del nodo idraulico, oltre il limite precauzionale, causato dal maltempo dei giorni scorsi. Si Riaprono così, sul Modenatoday.it - Viabilità. Riaprono i ponti a Modena, ancora chiusi quelli della Bassa Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aggiornamento ore 6.50: Vengono riaperti al traffico a partire dalle 7 idel territorio diche erano statia causa dell'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua del nodo idraulico, oltre il limite precauzionale, causato dal maltempo dei giorni scorsi. Sicosì, sul

Maltempo a Modena : chiusi ponti e strade per sicurezza - Chiusure stradali per precauzione Per garantire l’incolumità dei cittadini, è stata chiusa anche la Pedemontana, dalla rotatoria di Settecani fino allo svincolo di Vignola, inclusa l’intersezione con la strada provinciale 467, nel tratto che collega Formigine tra via Belvedere e la rotatoria di Sant’Eusebio. (Thesocialpost.it)

Maltempo a Modena : chiuso il traffico su ponti e strade nella provincia - Questi interventi si sono resi necessari dopo il superamento della soglia di sicurezza, che ha allarmato le autorità. Anche il sottopasso di strada Pomposiana e il ponte sulla strada Gherbella sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Il Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino, così come il ponte sul Tiepido in via Curtatona, sono stati interdetti al traffico a causa del forte innalzamento delle ... (Gaeta.it)

Fiumi sopra soglia "arancione" - chiudono i ponti intorno a Modena - AGGIORNAMENTO ORE 11.50: Nel corso della notte il livello dei fiumi Secchia a Panaro a Modena è cresciuto superando la soglia precauzionale. Attualmente i livelli sono sopra soglia "arancione" in costante crescita. Intorno alle 6, quindi, vengono chiusi al traffico Ponte Alto sul Secchia e... (Modenatoday.it)