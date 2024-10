Verso Milan-Club Bruges, Theo Hernandez torna in campo da capitano? La scelta di Fonseca (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Milan si prepara alla sfida con il Club Bruges: Paulo Fonseca si affida nuovamente a Theo Hernandez come capitano? La scelta Messa in archivio la rocambolesca gara di campionato contro l’udinese, il Milan di Paulo Fonseca si prepara a scendere nuovamente in campo in Champions League contro il Club Bruges. Per l’occasione, il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi nuovamente a Theo Hernandez che tornerà disponibile nella competizione europea. Sì perché il francese era stato espulso nella gara di Firenze per due giornate e oltre alla partita contro i friulani, sarà costretto a saltare anche il prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Ecco, quindi, che Fonseca – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – dovrebbe schierare il francese nuovamente dal primo minuto e dargli anche la fascia di capitano, vista l’assenza di Davide Calabria. Dailymilan.it - Verso Milan-Club Bruges, Theo Hernandez torna in campo da capitano? La scelta di Fonseca Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilsi prepara alla sfida con il: Paulo Fonseca si affida nuovamente acome? La scelta Messa in archivio la rocambolesca gara di campionato contro l’udinese, ildi Paulo Fonseca si prepara a scendere nuovamente inin Champions League contro il. Per l’occasione, il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi nuovamente ache tornerà disponibile nella competizione europea. Sì perché il francese era stato espulso nella gara di Firenze per due giornate e oltre alla partita contro i friulani, sarà costretto a saltare anche il prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Ecco, quindi, che Fonseca – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – dovrebbe schierare il francese nuovamente dal primo minuto e dargli anche la fascia di, vista l’assenza di Davide Calabria.

