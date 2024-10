Verona, indagato l'agente Polfer che ha sparato e ucciso Moussa Diarra (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'agente della Polfer, che ieri mattina, alla stazione di Verona, ha sparato, uccidendolo, a un migrante 26enne del Mali, Diarra Moussa, che lo stava aggredendo con un coltello, ora è stato iscritto nel registro degli indagati. Il quadro nel quale procede l'indagine, si apprende da fonti giudiziarie, è la legittima difesa da parte del poliziotto. Si vuole però accertare se vi sia stato o meno un superamento di questo perimetro. Anche per consentirgli di nominare propri periti per gli accertamenti forensi, l'agente è stato iscritto nel registro con l'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. Si attende l'autopsia Il fascicolo è coordinato dalla pm Diletta Schiaffino. Tg24.sky.it - Verona, indagato l'agente Polfer che ha sparato e ucciso Moussa Diarra Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'della, che ieri mattina, alla stazione di, ha, uccidendolo, a un migrante 26enne del Mali,, che lo stava aggredendo con un coltello, ora è stato iscritto nel registro degli indagati. Il quadro nel quale procede l'indagine, si apprende da fonti giudiziarie, è la legittima difesa da parte del poliziotto. Si vuole però accertare se vi sia stato o meno un superamento di questo perimetro. Anche per consentirgli di nominare propri periti per gli accertamenti forensi, l'è stato iscritto nel registro con l'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. Si attende l'autopsia Il fascicolo è coordinato dalla pm Diletta Schiaffino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Verona - indagato il poliziotto della Polfer che ha sparato uccidendo Diarra Moussa. Era stato aggredito con un coltello - Da qui l’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. L'articolo Verona, indagato il poliziotto della Polfer che ha sparato uccidendo Diarra Moussa. Il sindacato dei poliziotti: «Reagiamo in pochi istanti, e mai a cuor leggero» «Ricordiamo sommessamente che i poliziotti hanno pochi istanti per poter decidere come reagire di fronte a situazioni emergenziali», è l’intervento di Felice ... (Open.online)

Verona - 26enne ucciso fuori alla stazione : indagato agente Polfer - L'agente sarebbe iscritto nel registro degli indagati per consentirgli di nominare i propri periti per gli accertamenti forensi; l'ipotesi di reato è eccesso colposo di legittima difesa L'articolo Verona, 26enne ucciso fuori alla stazione: indagato agente Polfer proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Chi era Moussa Diarra - ucciso dalla Polfer alla stazione di Verona - «Con tutto il rispetto, non ci mancherà . Nel nostro Paese, dove aveva un fratello, Diarra era stato ospite di varie strutture d’accoglienza, ultimo il rifugio “Ghibellin fuggiasco” gestito dall’associazione Paratod@s: un volontario ha spiegato a Repubblica che il suo datore di lavoro gli doveva diverse centinaia di euro e che negli ultimi tempi il 26enne era «probabilmente depresso». (Lettera43.it)