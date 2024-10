Ultime Notizie Roma del 21-10-2024 ore 08:10 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione e bene sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi lunedì 21 ottobre allerta arancione su Ampi settori dell’Emilia Romagna Lombardia meridionali sui settori centrali meridionali del Veneto allerta gialla su Sicilia Orientale Calabria settore ionici di Basilicata in Puglia oltre che sui restanti settori dell’Emilia Romagna B sud-occidentali della Lombardia alcuni settori del Veneto e quanto riporto comunicato della Protezione Civile Cambiamo argomento i tecnici di Palazzo Chigi sono impegnati nella lavorazione di un decreto legge abbia la finalità di modificare la lista dei paesi sicuri quella lista che così come oggi rende praticamente inapplicabile l’esterna lizzazione dell’accoglienza Dei migranti il caso Albania e il ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-10-2024 ore 08:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione e bene sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi lunedì 21 ottobre allerta arancione su Ampi settori dell’Emiliagna Lombardia meridionali sui settori centrali meridionali del Veneto allerta gialla su Sicilia Orientale Calabria settore ionici di Basilicata in Puglia oltre che sui restanti settori dell’Emiliagna B sud-occidentali della Lombardia alcuni settori del Veneto e quanto riporto comunicato della Protezione Civile Cambiamo argomento i tecnici di Palazzo Chigi sono impegnati nella lavorazione di un decreto legge abbia la finalità di modificare la lista dei paesi sicuri quella lista che così come oggi rende praticamente inapplicabile l’esterna lizzazione dell’accoglienza Dei migranti il caso Albania e il ...

Ultime Napoli calcio - Spalletti e Conte a confronto : il dato all’ottava giornata sorprende - Il Napoli esce dallo stadio Castellani con una vittoria importantissima, seppur di misura, contro l’Empoli. A decidere l’incontro contro la compagine allenata da Roberto D’Aversa è il gol, su calcio di rigore, siglato da Khvicha Kvaratskhelia, che regala ai partenopei tre punti importanti per continuare a mantenere alto il morale e le aspettative nella piazza. (Spazionapoli.it)

Come sta Meret? Giornata chiave per Empoli : le ultime - . Motivo per cui lo staff partenopeo non sta correndo con un rientro affrettato e forzato, anche perché Caprile sta sostituendo bene il compagno. La prospettiva era quella di vederlo in campo il 29 ottobre prossimo contro il Milan, poi negli scorsi giorni si è aperto uno spiraglio per la gara contro l’Empoli di domenica. (Spazionapoli.it)

Ultime Notizie Serie A : Chiude il Milan - i risultati e le parole della giornata; Torino - la situazione Zapata - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)