Ultime notizie Napoli Gilmour convince a metà | dopo Empoli è polemica per un motivo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Billyha trovato il suo esordio in campionato, dal primo minuto, in: il giornoil lunch match dell’ottava giornata di campionato si scatena il dibattito. Ilcontinua a godersi il suo primato in classifica, blindato in seguito alla vittoria di domenica pomeriggio, nel lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A contro l’. La trasferta al Castellani si è dimostrata, come ormai è storicamente solita essere, scomoda, con la squadra di Roberto D’Aversa che ha messo più volte in apprensione i tifosi partenopei. A decidere il match e a decretare i tre punti alla compagine azzurra è stato alla fine il rigore siglato da Khvicha Kvaratskhelia, in seguito a un fallo da rigore su Matteo Politano che in queste ore sta facendo discutere e non poco.