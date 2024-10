Terapia Ormonale Sostitutiva: I 5 punti condivisi dall’International Menopause Society (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’International Menopause Society (IMS) ha scelto come tema del 2024 la Terapia Ormonale per la Menopausa (o TOS, Terapia Ormonale Sostitutiva) che in alcune parti del mondo è ancora poco conosciuta, capita e prescritta. L’obiettivo è fornire alle donne conoscenze basate sull’evidenza scientifica affinché possano compiere scelte consapevoli e sicure. Iodonna.it - Terapia Ormonale Sostitutiva: I 5 punti condivisi dall’International Menopause Society Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’International(IMS) ha scelto come tema del 2024 laper la Menopausa (o TOS,) che in alcune parti del mondo è ancora poco conosciuta, capita e prescritta. L’obiettivo è fornire alle donne conoscenze basate sull’evidenza scientifica affinché possano compiere scelte consapevoli e sicure.

Ancora pochissime donne in menopausa ricorrono alla terapia ormonale sostitutiva. Una nuova ricerca abbatte tutti i pregiudizi - Terapia ormonale sostitutiva e ormoni bioidentici TOS: una risorsa preziosa «Dopo numerose revisioni e recenti studi è ora di fare chiarezza sul fatto che la terapia ormonale sostitutiva (TOS) è una risorsa preziosa, quando usata appropriatamente, per ridurre i sintomi della menopausa, con un’azione protettiva a lungo termine sulle malattie cardiache e ... (Iodonna.it)

Menopausa - la terapia ormonale protegge dal prediabete - La terapia ormonale sostitutiva in menopausa può contribuire a ridurre il rischio di insulino-resistenza e i disturbi metabolici che, a loro volta, sono legati a un aumento della fragilità ossea e del rischio cardiovascolare. A dimostrarlo una nuova meta-analisi di 17 studi condotta su 29mila... (Today.it)

