"Se mi lasci non vale" stasera su Rai 2: ecco chi sono le coppie del programma condotto da Luca Barbareschi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Se minon” è il nuovotvdasu Rai2. Il format tratta come argomento principale il mondo delle relazioni amorose, tema sempre complesso, sul quale si basa il nuovo docureality in onda a partire da, 21 ottobre 2024. Ilè prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company. Si tratta di un vero e proprio esperimento sociale, dove seiin crisi, dopo un’attenta selezione con il supporto di psicologi, si mettono in gioco per un mese e mezzo, vivendo insieme sotto l’occhio attento delle telecamere. L’obiettivo non è un premio materiale, ma piuttosto la possibilità di ritrovare serenità e complicità nel rapporto di coppia.