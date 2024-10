Se mi lasci non vale: le anticipazioni della prima puntata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se mi lasci non vale: le anticipazioni della prima puntata, 21 ottobre 2024 Se mi lasci non vale è il nuovo docureality di Rai 2 condotto da Luca Barbareschi, in onda per cinque settimane dal 21 ottobre 2024 in prima serata. Un esperimento televisivo nel quale sei coppie in crisi si metteranno alla prova vivendo un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, per poi decidere se proseguire insieme il loro cammino oppure no. Ci sarà poi una settima coppia di infiltrati speciali. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi. Tpi.it - Se mi lasci non vale: le anticipazioni della prima puntata Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se minon: le, 21 ottobre 2024 Se minonè il nuovo docureality di Rai 2 condotto da Luca Barbareschi, in onda per cinque settimane dal 21 ottobre 2024 inserata. Un esperimento televisivo nel quale sei coppie in crisi si metteranno alla prova vivendo un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, per poi decidere se proseguire insieme il loro cammino oppure no. Ci sarà poi una settima coppia di infiltrati speciali. Vediamo insieme ledi oggi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Se mi lasci non vale : coppie - concorrenti e coach del docureality di Rai 2 - Nel programma, Luana avrà un ruolo fondamentale nel seguire e supportare le coppie che partecipano all’esperimento. In grado di raccontare i momenti salienti del percorso delle coppie, cerca di stemperare i momenti caldi o gelidi tra le coppie innescando l’intervento dei coach. Scopriamo insieme chi sono i concorrenti e le coppie di Se mi lasci non vale. (Tpi.it)

Se mi lasci non vale : il nuovo docureality di Rai 2 con Luca Barbareschi - Prima puntata: 21 ottobre 2024 Seconda puntata: 28 ottobre 2024 Terza puntata: 4 novembre 2024 Quarta puntata: 11 novembre 2024 Quinta puntata: 18 novembre 2024 Location Qual è la location in cui è ambientata Se mi lasci non vale? Il programma è registrato all’interno di una villa alle porte di Roma, dove sei coppie in crisi, selezionate dopo lunghi e attenti casting con il supporto di ... (Tpi.it)

SE MI LASCI NON VALE : IL REALITY DI BARBARESCHI PARTE CON UN DRAMMATICO CONFRONTO - ssa Luana Di Pietro (psicoterapeuta) e Eva Sykora (soul coach e tantra expert). Le sei coppie protagoniste del programma vengono presentate una dopo l’altra: attraverso i loro provini, i loro confessionali ed i primi incontri con le coach Dr. Sembra davvero tutto pronto per la scelta finale quando Barbareschi annuncia che l’avventura delle sei coppie è iniziata un mese e mezzo prima e, con un ... (Bubinoblog)