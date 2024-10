Scandalo in Formula 1: l’annuncio fa tremare tutti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scandalo in Formula 1, nell’ultimo weekend è venuto fuori il “problema” della Red Bull. Polemiche infinite e annuncio pazzesco A quanto pare, la Red Bull, scuderia campione del mondo, cambiava gli assetti della parte anteriore del fondo dopo le qualifiche, quando le macchine della Formula Uno non possono essere toccate. Le Red Bull ad Austin (Lapresse) – Ilveggente.itLo Scandalo T-Tray è esploso nel corso dell’ultimo weekend del Circus e le polemiche non sono mancate, anche belle pesanti, da parte di tutti. Pure Vasseur, team principal della Ferrari, ha detto la propria: illegale, solamente a pensarlo, è stato il concetto del capo della scuderia di Maranello. Insomma, un tutti contro tutti per delle modifiche illecite che hanno sicuramente aiutato la Red Bull. Nessuna presa di posizione è stata presa dalla FIA. Ilveggente.it - Scandalo in Formula 1: l’annuncio fa tremare tutti Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)in1, nell’ultimo weekend è venuto fuori il “problema” della Red Bull. Polemiche infinite e annuncio pazzesco A quanto pare, la Red Bull, scuderia campione del mondo, cambiava gli assetti della parte anteriore del fondo dopo le qualifiche, quando le macchine dellaUno non possono essere toccate. Le Red Bull ad Austin (Lapresse) – Ilveggente.itLoT-Tray è esploso nel corso dell’ultimo weekend del Circus e le polemiche non sono mancate, anche belle pesanti, da parte di. Pure Vasseur, team principal della Ferrari, ha detto la propria: illegale, solamente a pensarlo, è stato il concetto del capo della scuderia di Maranello. Insomma, uncontroper delle modifiche illecite che hanno sicuramente aiutato la Red Bull. Nessuna presa di posizione è stata presa dalla FIA.

