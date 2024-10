Santa Marinella, il sindaco Tidei comunica la risposta della Prefettura sulla posizione di Mencarelli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito intorno alla figura dell’architetto Ermanno Mencarelli, dirigente pubblico attualmente in quiescenza, ha preso piede a Santa Marinella, animato dalla recente intervista del sindaco Pietro Tidei. Quest’ultimo ha utilizzato i social media per chiarire la situazione dopo la comunicazione ufficiale del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, con riferimento all’incarico professionale di Mencarelli e alle normative applicabili. La posizione del sindaco e il parere del Prefetto Pietro Tidei ha comunicato ai cittadini la posizione dell’amministrazione in merito al parere espresso dalla Prefettura. Il sindaco ha sottolineato l’importanza del lavoro dell’architetto Mencarelli, evidenziando il suo contributo ai progetti fondamentali per il miglioramento della città. Gaeta.it - Santa Marinella, il sindaco Tidei comunica la risposta della Prefettura sulla posizione di Mencarelli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito intorno alla figura dell’architetto Ermanno, dirigente pubblico attualmente in quiescenza, ha preso piede a, animato dalla recente intervista delPietro. Quest’ultimo ha utilizzato i social media per chiarire la situazione dopo lazione ufficiale del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, con riferimento all’incarico professionale die alle normative applicabili. Ladele il parere del Prefetto Pietrohato ai cittadini ladell’amministrazione in merito al parere espresso dalla. Ilha sottolineato l’importanza del lavoro dell’architetto, evidenziando il suo contributo ai progetti fondamentali per il miglioramentocittà.

