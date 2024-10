Liberoquotidiano.it - Rumors: "Subito un'altra nave in Albania". Clamoroso "vaffa" del governo alle toghe rosse

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo avevano detto in molti: sui migranti inilnon mollerà di un centimetro, a prescindere della sentenza del Tribunale di Roma, firmata dal giudice Silvia Albano, che ha dichiarato illegittimo il trasferimento dei 12 irregolari sull'sponda dell'Adriatico. Secondo Repubblica, la prossima settimana si riaprirà lo scontro tra politica e magistratura: si parla di un nuovo "guanto di sfida", con l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni che si prepara "a nuovi trasferimenti". Il personale del Cara di Bari "è stato già pre-rtato per mercoledì o giovedì. I tempi veri li decideranno il meteo e il Mediterraneo, ma già sabato nuovi naufraghi potrebbero sbarcare in". Quasi neanche il tempo di far rientrare laVisalli della Guardia costiera, che le scorse ore ha riportato qua i migranti dal molo di Shengjin.