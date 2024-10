Riservisti nelle GPS e nelle graduatorie concorsuali, la Gilda chiede incontro al Ministero “per avere contezza della posizione che occupano” (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Con una mail inviata al Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, la Gilda ha richiesto un incontro per sciogliere le problematiche relative alla segnalazione delle riserve nella pubblicazione delle GPS e delle graduatorie dei concorsi": così in una nota la Gilda degli Insegnanti. L'articolo Riservisti nelle GPS e nelle graduatorie concorsuali, la Gilda chiede incontro al Ministero “per avere contezza della posizione che occupano” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Con una mail inviata al Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, laha richiesto unper sciogliere le problematiche relative alla segnalazione delle riserve nella pubblicazione delle GPS e delledei concorsi": così in una nota ladegli Insegnanti. L'articoloGPS e, laal“perche” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Carta del docente ai precari : la Gilda degli Insegnanti chiede un incontro al Ministero - . La Gilda degli Insegnanti ha formalmente richiesto un incontro al Capo Dipartimento delle Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione, per affrontare la questione dell'erogazione della Carta docente agli insegnanti precari. L'articolo Carta del docente ai precari: la Gilda degli Insegnanti chiede un incontro al Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)

Incontro Valditara-sindacati - Castellana (Gilda) : “Sul precariato anticipare tutte le procedure di un mese. Recupero del 2013 per evitare ulteriori contenziosi” - Recupero del 2013 per evitare ulteriori contenziosi” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams, ha evidenziato diverse criticità . Si è tenuto oggi l'incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell'Istruzione e del Merito per affrontare le problematiche del nuovo anno scolastico. (Orizzontescuola.it)