Ragazzo di 21 anni picchia il padre e distrugge le auto dei genitori: arrestato dopo mesi di violenze (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un Ragazzo di 21 anni è stato arrestato per essersi avvicinato alla casa dei suoi genitori, che aveva più volte maltrattato e aggredito, nonostante il divieto di avvicinamento impostogli dal Tribunale di Cremona. Il giovane si è presentato di prima mattina all’abitazione, a Romanengo, e ha sfondato il cancello di ingresso prendendo a calci la serratura. Quando è entrato in cortile ha preso a pugni in faccia il padre, poi ha distrutto le due auto dei genitori e diversi oggetti in giardino. All’arrivo dei carabinieri – chiamati dai genitori – il ventunenne era agitato e ha provato a sfogarsi anche contro i militari, che sono stati costretti a immobilizzarlo e arrestarlo. Ilgiorno.it - Ragazzo di 21 anni picchia il padre e distrugge le auto dei genitori: arrestato dopo mesi di violenze Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Undi 21è statoper essersi avvicinato alla casa dei suoi, che aveva più volte maltrattato e aggredito, nonostante il divieto di avvicinamento impostogli dal Tribunale di Cremona. Il giovane si è presentato di prima mattina all’abitazione, a Romanengo, e ha sfondato il cancello di ingresso prendendo a calci la serratura. Quando è entrato in cortile ha preso a pugni in faccia il, poi ha distrutto le duedeie diversi oggetti in giardino. All’arrivo dei carabinieri – chiamati dai– il ventunenne era agitato e ha provato a sfogarsi anche contro i militari, che sono stati costretti a immobilizzarlo e arrestarlo.

