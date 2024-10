Ponte sullo Stretto, ok dall’Ue ai fondi per finanziare le ferrovie: a che punto è il progetto (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Unione Europea ha dato il via libera ai fondi per costruire l'infrastruttura ferroviaria che attraverserà il Ponte sullo Stretto. Si tratterà di un contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro destinato alla progettazione esecutiva dell'opera. Fanpage.it - Ponte sullo Stretto, ok dall’Ue ai fondi per finanziare le ferrovie: a che punto è il progetto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Unione Europea ha dato il via libera aiper costruire l'infrastruttura ferroviaria che attraverserà il. Si tratterà di un contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro destinato alla progettazione esecutiva dell'opera.

