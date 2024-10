Perché Piracy Shield va sospeso. Il caso del blocco di Google visto da Zanero (Polimi) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sembra una presa in giro, ma è la dura realtà: la Serie A ha bloccato alcuni servizi di Google per diverse ore. Si è verificato quando Piracy Shield, la piattaforma per contrastare la pirateria online creata dalla Lega calcio e adottata dall’AgCom, ha bloccato un sito che non c’entrava alcunché con l’argomento, Google Drive. A finire in questo calderone, anche YouTube. Il tutto è avvenuto tra le 19 e le 22:15, quando in programma c’era Juventus-Lazio, uno dei match più attesi del fine settimana calcistico. Questo Perché alla base c’è un sistema a dir poco confusionario, che chiama in causa direttamente le aziende sebbene sia praticamente impossibile segnalare alle autorità competenti tutte le violazioni (ne parlavamo qui). Ora è successo quello che si temeva: un errore macroscopico, che si ripercuote su chi non doveva essere interessato, a cominciare dagli utenti. Formiche. Formiche.net - Perché Piracy Shield va sospeso. Il caso del blocco di Google visto da Zanero (Polimi) Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sembra una presa in giro, ma è la dura realtà: la Serie A ha bloccato alcuni servizi diper diverse ore. Si è verificato quando, la piattaforma per contrastare la pirateria online creata dalla Lega calcio e adottata dall’AgCom, ha bloccato un sito che non c’entrava alcunché con l’argomento,Drive. A finire in questo calderone, anche YouTube. Il tutto è avvenuto tra le 19 e le 22:15, quando in programma c’era Juventus-Lazio, uno dei match più attesi del fine settimana calcistico. Questoalla base c’è un sistema a dir poco confusionario, che chiama in causa direttamente le aziende sebbene sia praticamente impossibile segnalare alle autorità competenti tutte le violazioni (ne parlavamo qui). Ora è successo quello che si temeva: un errore macroscopico, che si ripercuote su chi non doveva essere interessato, a cominciare dagli utenti. Formiche.

Piracy Shield : cos’è e come funziona il sistema che ha bloccato Google Drive - Ideato per bloccare in tempo reale l'accesso a siti e servizi che offrono illegalmente film, serie TV, eventi sportivi e altri contenuti protetti, Piracy Shield agisce come un […]. (Adnkronos) – Piracy Shield è un sistema tecnologico avanzato sviluppato per contrastare la diffusione di contenuti protetti da copyright attraverso piattaforme di streaming e condivisione di file. (Periodicodaily.com)

Google Drive bloccato - Pastorella (Azione) : “Così Piracy Shield non va - oscurate attività innocenti” - La piattaforma anti-pirateria di AgCom dovrebbe schermare le partite trasmesse su piattaforme illegali, finisce però per bloccare anche siti legali. Oggi Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, presenterà un'interrogazione per rivedere la normativa corrente.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il data breach di Stato del Piracy Shield - Insomma, una vera e propria filiera fatta di innocenti (per quel che riguarda l’incidentalità di quanto avvenuto) che ora rischiano sanzioni se non hanno provveduto all’inoltro della notifica al Garante Privacy entro 72 ore. . Dunque, è stato – per alcuni ancora lo è – impossibile accedere ai dati per cause accidentali. (Giornalettismo.com)