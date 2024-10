Ottant’anni dopo il monumento diventa di interesse nazionale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica in visita (lunedì scorso), la proposta di fare del 20 ottobre una Giornata di ricordo in tutta Italia e infine il riconoscimento da parte del ministero dei Beni Culturali dell’interesse nazionale per il monumento ai Piccoli Martiri. Gli Ottant’anni della strage di bambini della scuola elementare Crispi di Gorla ha portato tante novità nel quartiere a nord di Milano, che da quel terribile 20 ottobre del 1944 non ha mai smesso di celebrare e rendere omaggio alle vittime. La manutenzione del monumento firmato dallo scultore Remo Brioschi eretto nella piazza dove fino al 1944 sorgeva la scuola Crispi sarà d’ora in avanti di competenza del ministero (finora era a carico del Comune). Ilgiorno.it - Ottant’anni dopo il monumento diventa di interesse nazionale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica in visita (lunedì scorso), la proposta di fare del 20 ottobre una Giornata di ricordo in tutta Italia e infine il riconoscimento da parte del ministero dei Beni Culturali dell’per ilai Piccoli Martiri. Glidella strage di bambini della scuola elementare Crispi di Gorla ha portato tante novità nel quartiere a nord di Milano, che da quel terribile 20 ottobre del 1944 non ha mai smesso di celebrare e rendere omaggio alle vittime. La manutenzione delfirmato dallo scultore Remo Brioschi eretto nella piazza dove fino al 1944 sorgeva la scuola Crispi sarà d’ora in avanti di competenza del ministero (finora era a carico del Comune).

