Ilgiorno.it - Omicidio di Marcheno, le motivazioni della conferma dell’ergastolo per Giacomo Bozzoli

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Brescia, 21 ottobre 2024 – Dopo la condanna all'ergastolo pronunciata lo scorso 1 luglio nei confronti di, ritenuto l'omicida (in concorso con gli operai Oscar Maggi e Giuseppe Ghirardini) dello zio Mario, imprenditore di, nel Bresciano, oggi la Corte di Cassazione ha depositato lesentenza. L’uomo è svanito nel nulla l'8 ottobre 2015, ma per la giustizia è stato gettato nel fornofonderia di famiglia. Nelle 30 pagine i giudici hanno spiegato quanto sia stato determinante l'esperimento giudiziale effettuato durante il dibattimento in primo grado, quando su intuizione del presidenteCorte d'Assise Roberto Spanó, venne adagiato su un bagno di metallo fuso di un forno di fonderia simile a quellola carcassa di un maialino, deceduto in precedenza.