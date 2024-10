"Non solo Google Drive, la piattaforma anti-pirateria del governo può bloccare servizi vitali" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il pasticcio si palesa nella serata di sabato 19 ottobre, con migliaia di utenti che non sono riusciti ad accedere a Google Drive a causa dell'intervento di piracy-shield, la procedura anti-pezzotto voluta dalla maggioranza per contrastare la pirateria online e tutelare gli interessi dei grandi Today.it - "Non solo Google Drive, la piattaforma anti-pirateria del governo può bloccare servizi vitali" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il pasticcio si palesa nella serata di sabato 19 ottobre, con migliaia di utenti che non sono riusciti ad accedere aa causa dell'intervento di piracy-shield, la procedura-pezzotto voluta dalla maggioranza per contrastare laonline e tutelare gli interessi dei grandi

Non solo Google Drive : gli altri “errori” nell’ultimo weekend del Piracy Shield - Adesso i tempi sono cambiati e i suoi servizi si sono sicuramente evoluti. Matteo Contrini – che da tempo sta facendo un importantissimo lavoro di divulgazione in merito ai problemi del Piracy Shield – ha segnalato anche il blocco di un IP riferibile a Imperva/Incapsula. In realtà, come chi osserva il caso da mesi ha rilevato, non è stato l’unico “grande nome” coinvolto nella tornata di ... (Giornalettismo.com)

L’assenza di Google Drive nella “white list” del Piracy Shield - Così come molte delle aziende che utilizzano questo servizio. Questa è una questione che resta secondaria rispetto al problema primario: come mai quel dominio esplicito (https://drive. Questo dipende dalla riabilitazione da parte dei singoli IPS. Sta di fatto che se fosse stato presente quel dominio nella white liste, il caos non sarebbe scoppiato. (Giornalettismo.com)

L’abnorme (ed ennesimo) errore del Piracy Shield - che ha bloccato Google Drive - Questo fatto ha messo in moto il meccanismo di segnalazione – operato dai big player dei diritti televisivi del calcio italiano – alla piattaforma donata dalla Lega Serie A “Piracy Shield”. L’Autorità potrebbe anche rilevare che chi ha fatto la segnalazione senza rigore potrebbe anche essere escluso. (Giornalettismo.com)