Mondiali di ciclismo su pista 2024 il ct Villa | Bilancio soddisfacente

Roma, 21 ottobre 2024 - Non solo la stagione su strada, ufficialmente terminata ieri: domenica 20 ottobre è calato il sipario anche sui Mondiali di ciclismo su pista 2024, cominciati mercoledì 16 ottobre e andati in scena nella cornice della Ballerup Super Arena di Ballerup, in Danimarca. Come da pronostico, il medagliere ha visto il trionfo dell'Olanda su Gran Bretagna e appunto Danimarca: per l'Italia è maturato un settimo posto, frutto di 4 medaglie complessive (1 oro, 2 argenti e 1 bronzo). Le dichiarazioni di Villa L'acuto più brillante, manco a dirlo, è stato il successo di Jonathan Milan nell'inseguimento individuale: con tanto di record del mondo (3'59"153) strappato a Josh Charlton (3'59"304), il battuto che curiosamente la stessa mattina lo aveva scippato a Filippo Ganna (3'59"636), il grande assente di Ballerup e forse anche del futuro della pista azzurra.

