Moldavia, Paese sospeso tra l’Ue e Mosca (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Moldavia al voto per l’ingresso nell’Unione Europea. Servizio di Alessio Orlandi Moldavia, Paese sospeso tra l’Ue e Mosca TG2000. Tv2000.it - Moldavia, Paese sospeso tra l’Ue e Mosca Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Laal voto per l’ingresso nell’Unione Europea. Servizio di Alessio OrlanditraTG2000.

Elezioni e referendum in Moldavia - Paese spaccato. La Premier accusa : “Brogli - c’entra Putin” - Queste interferenze, ha affermato la Premier uscente, rappresentano “un attacco senza precedenti alla nostra democrazia“. Le divisioni interne, che al di là delle accuse di brogli appaiono evidenti, rischiano di aprire un nuovo fronte nel confronto-scontro fra Russia e Occidente. Sandu ha dichiarato che gruppi criminali, con l’appoggio di forze straniere, avrebbero tentato di destabilizzare ... (Thesocialpost.it)

La Moldavia in bilico tra Russia e Ue : il Paese è fermo su un testa a testa - . cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata della Moldavia in Ue L'articolo La Moldavia in bilico tra Russia e Ue: il Paese è fermo su un testa a testa proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Moldavia al voto - urne aperte per un appuntamento cruciale per il futuro del Paese - Nello stesso giorno i moldavi devono dire ‘sì’ o ‘no’ al percorso verso l’Ue inserito nella Costituzione. Il voto giunge in un contesto di denunce di influenze russe da parte delle istituzioni moldave e di rapporti sempre più tesi fra Chisinau e Mosca. Urne aperte in Moldavia per un doppio appuntamento elettorale cruciale per il futuro del Paese. (Lapresse.it)