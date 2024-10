Mister Movie | Giocare con una console: un toccasana per la salute mentale? Lo studio lo conferma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Negli ultimi anni, il dibattito sui videogiochi e la loro influenza sulla salute mentale è stato acceso e spesso contraddittorio. Da un lato, preoccupazioni riguardo alla dipendenza, all’isolamento sociale e agli effetti negativi sulla postura e sulla vista. Dall’altro, emergono sempre più studi che evidenziano i potenziali benefici del gaming, soprattutto se praticato con moderazione. Un recente corpus di ricerche, provenienti da diverse università internazionali, sta infatti rimodellando la percezione dei videogiochi, suggerendo che, contrariamente a quanto si credeva, essi possono effettivamente contribuire al benessere mentale. Mistermovie.it - Mister Movie | Giocare con una console: un toccasana per la salute mentale? Lo studio lo conferma Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Negli ultimi anni, il dibattito sui videogiochi e la loro influenza sullaè stato acceso e spesso contraddittorio. Da un lato, preoccupazioni riguardo alla dipendenza, all’isolamento sociale e agli effetti negativi sulla postura e sulla vista. Dall’altro, emergono sempre più studi che evidenziano i potenziali benefici del gaming, soprattutto se praticato con moderazione. Un recente corpus di ricerche, provenienti da diverse università internazionali, sta infatti rimodellando la percezione dei videogiochi, suggerendo che, contrariamente a quanto si credeva, essi possono effettivamente contribuire al benessere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli utenti del centro di salute mentale di Portogruaro dipingono un grande murales - Un grande murales interno abbellisce la sala mensa, donando all'ambiente una sensazione di relax e serenità. Lo hanno realizzato dieci giovani al centro di salute mentale di via Forlanini a Portogruaro, struttura che nelle ultime settimane ha ospitato il progetto “EsploraTe – Illumina il tuo... (Veneziatoday.it)

Lucia Magnani - antesignana dei metodi pro-longevità : «Arrivare alla menopausa in buona salute non vuol dire fare i check-up - ma adottare una corretta alimentazione - fare il giusto movimento e crearsi dei momenti di relax mentale» - L'abbiamo interrogata per ricevere consigli che migliorano lo stato di salute e benessere durante il passaggio alla menopausa. Grazie ai suoi studi sullo stress ossidativo ha precorso i tempi parlando di longevità prima che esplodesse questa parola chiave nel mondo della salute, del benessere e della bellezza, e ha ideato il metodo Long Life Formula. (Vanityfair.it)

Il Progetto Itaca compie 10 anni : al Pio Monte della Misericordia incontro dedicato alla salute mentale - Sabato 26 ottobre 2024 dalle 9,30 il Pio Monte della Misericordia ospita un’importante giornata dedicata alla salute mentale ideata e promossa da Itaca Napoli che racconta i successi ed i traguardi a distanza di due anni dall’importante sfida lanciata da Itaca: fondare un’alleanza pubblica. it. Una tavola rotonda aperta agli interventi della cittadinanza e condotta da Titta Fiore farà il punto ... (Ildenaro.it)