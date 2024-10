Mister Movie | Alien Romulus uscirà in VHS, sì non è uno scherzo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: In un’era dominata dal digitale e dallo streaming, la 20th Century Studios ha deciso di sorprendere i fan con un’iniziativa nostalgica: Alien: Romulus, l’ultimo capitolo della saga horror-fantascientifica, sarà rilasciato in VHS in edizione limitata il 3 dicembre. Questa uscita speciale celebra il 45° anniversario del franchise di Alien, rendendo omaggio al formato fisico che ha segnato una generazione di appassionati di cinema. Una VHS per collezionisti e nostalgici Descritta come “il sogno di ogni collezionista”, la VHS di Alien: Romulus è una cassetta funzionante che farà la gioia di tutti coloro che amano il collezionismo e la tecnologia vintage. La confezione della VHS vanta un’esclusiva copertina illustrata da Matt Ferguson, l’artista che ha realizzato anche i poster del film. Mistermovie.it - Mister Movie | Alien Romulus uscirà in VHS, sì non è uno scherzo Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: In un’era dominata dal digitale e dallo streaming, la 20th Century Studios ha deciso di sorprendere i fan con un’iniziativa nostalgica:, l’ultimo capitolo della saga horror-fantascientifica, sarà rilasciato in VHS in edizione limitata il 3 dicembre. Questa uscita speciale celebra il 45° anniversario del franchise di, rendendo omaggio al formato fisico che ha segnato una generazione di appassionati di cinema. Una VHS per collezionisti e nostalgici Descritta come “il sogno di ogni collezionista”, la VHS diè una cassetta funzionante che farà la gioia di tutti coloro che amano il collezionismo e la tecnologia vintage. La confezione della VHS vanta un’esclusiva copertina illustrata da Matt Ferguson, l’artista che ha realizzato anche i poster del film.

