Migranti in Albania, in arrivo il decreto per salvare i Cpr: la novità sui Paesi "sicuri" e "non sicuri". Cosa cambia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si terrà oggi alle 18 l'atteso Consiglio dei ministri con focus sui Migranti, dopo un weekend di scontro frontale tra toghe ed esecutivo. Da un lato il processo Open Arms col vicepremier Ilmessaggero.it - Migranti in Albania, in arrivo il decreto per salvare i Cpr: la novità sui Paesi "sicuri" e "non sicuri". Cosa cambia Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si terrà oggi alle 18 l'atteso Consiglio dei ministri con focus sui, dopo un weekend di scontro frontale tra toghe ed esecutivo. Da un lato il processo Open Arms col vicepremier

Migranti : oggi in cdm il decreto sui paesi sicuri per evitare altri casi Albania - L'intento è quello di fornire all'accordo Italia-Albania sui migranti una cornice giuridica certa, che non lasci spazio alle interpretazioni dei giudici. Si tratta di paesi non sicuri secondo una precedente sentenza europea che pertanto non possono essere rimpatriati, seppure arrivati nel nostro paese irregolarmente. (Agi.it)

Foti (FdI) : “Paesi sicuri? Non decide il pm sui migranti in Albania” - Non è chiaro piuttosto quanto avvenuto nei giorni scorsi”. “Infatti il problema non è di competenze, ma è di fondo: possiamo lasciare decidere ai singoli giudici, caso per caso, se un Paese è sicuro o meno? E se giudici diversi decidono diversamente su uno stesso Paese? Getteremo una monetina?” Dunque una lista interministeriale stabilita per decreto. (Quotidiano.net)

Migranti Albania - pronto in Cdm un decreto sui Paesi sicuri : cosa prevede - Ricordiamo che il 7 maggio del 2024, sulla Gazzetta Ufficiale, era stato pubblicato dal Governo italiano l’ultimo elenco dei Paesi sicuri. Per affrontare il blocco della magistratura, che ha obbligato il rimpatrio dei migranti trasportati in Albania, la Meloni ha chiesto un decreto legge che preventivamente rediga la lista dei Paesi sicuri. (Notizie.com)