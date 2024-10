Medio Oriente, Blinken in Israele. Si cercano strade per la tregua (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Medioriente arriva il segretario di stato americano Blinken, sul tavolo una proposta di tregua avanzata da Israele, ma le condizioni non sembrano soddisfare la controparte. Servizio di Antonio Soviero Medio Oriente, Blinken in Israele. Si cercano strade per la tregua TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, Blinken in Israele. Si cercano strade per la tregua Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inriente arriva il segretario di stato americano, sul tavolo una proposta diavanzata da, ma le condizioni non sembrano soddisfare la controparte. Servizio di Antonio Sovieroin. Siper laTG2000.

Antony Blinken in Israele per chiedere il cessate il fuoco a Gaza - Il segretario di stato statunitense Antony Blinken è arrivato in Israele il 22 ottobre per un nuovo tour in Medio Oriente con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e di contenere l’escalation militare nella regione. Leggi . (Internazionale.it)

Medioriente - Blinken arriva in Israele - È l’undicesimo viaggio di Blinken in Medioriente da quando è scoppiata la guerra a Gaza. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è atterrato in Israele dove terrà colloqui con i funzionari del governo di Tel Aviv. Blinken incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu. Funzionari statunitensi sperano in progressi nel raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco e il rilascio ... (Lapresse.it)

Blinken è di nuovo in Israele - ma le possibilità di immediati progressi diplomatici stanno a zero - Secondo Tom Bateman, corrispondente della Bbc che si trova in viaggio con Antony Blinken, "questo viaggio è stato organizzato in fretta e furia poche ore dopo l'uccisione di Sinwar, quando l'amministrazione Biden ha visto l'opportunità di rilanciare la diplomazia.  Inoltre le imminenti elezioni americane, in vista il 5 novembre prossimo, rendono ancora più incerta la posizione di Joe Biden. (Ilfoglio.it)