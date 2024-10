Mamma muore a 54 anni stroncata dalla malattia: "Ora fai ridere il paradiso come solo tu sapevi fare" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lutto a Civita Castellana per la morte di Romina Morbidelli. Aveva 54 anni e si è spenta sabato 19 ottobre dopo una battaglia contro il tumore. Lascia il marito, le due figlie, la Mamma e i nipoti, in questi giorni di dolore circondati dall'affetto e dalla vicinanza della comunità.Ieri Viterbotoday.it - Mamma muore a 54 anni stroncata dalla malattia: "Ora fai ridere il paradiso come solo tu sapevi fare" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lutto a Civita Castellana per la morte di Romina Morbidelli. Aveva 54e si è spenta sabato 19 ottobre dopo una battaglia contro il tumore. Lascia il marito, le due figlie, lae i nipoti, in questi giorni di dolore circondati dall'affetto evicinanza della comunità.Ieri

