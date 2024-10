Lorenzo Tano, perché non ha il cognome nel padre Rocco Siffredi? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo sono sposati dal 1993 e sono orgogliosissimi dei loro due figli, Lorenzo e Leonardo Tano. Il primo dei due, Lorenzo, è nato nel 1995 e ha sempre vissuto a Budapest: ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio e successivamente ha scelto di intraprendere la carriera nel mondo della fotografia. Il secondo invece, Leonardo, è nato nel 1999. Lui ha debuttato come modello di intimo per MSGM e sta studiando ingegneria-meccanica all’Università Durante un’intervista, Rocco Siffredi ha parlato dei suoi due figli. In diretta a Live – Non è la D’Urso, infatti, il pornodivo ha detto: “Non seguiranno le mie orme davanti alla telecamera, ma magari potrebbero anche muoversi dietro questa. Lorenzo, infatti, ha già fatto il regista, ma non di miei film perché lui ama seguire solo le scene dove ci sono esclusivamente donne. Metropolitanmagazine.it - Lorenzo Tano, perché non ha il cognome nel padre Rocco Siffredi? Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)e Rosa Caracciolo sono sposati dal 1993 e sono orgogliosissimi dei loro due figli,e Leonardo. Il primo dei due,, è nato nel 1995 e ha sempre vissuto a Budapest: ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio e successivamente ha scelto di intraprendere la carriera nel mondo della fotografia. Il secondo invece, Leonardo, è nato nel 1999. Lui ha debuttato come modello di intimo per MSGM e sta studiando ingegneria-meccanica all’Università Durante un’intervista,ha parlato dei suoi due figli. In diretta a Live – Non è la D’Urso, infatti, il pornodivo ha detto: “Non seguiranno le mie orme davanti alla telecamera, ma magari potrebbero anche muoversi dietro questa., infatti, ha già fatto il regista, ma non di miei filmlui ama seguire solo le scene dove ci sono esclusivamente donne.

