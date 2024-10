LIVE Berrettini-Fucsovics 5-5, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si viaggia verso il tie-break nel 1° set (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 5-5 Servizio slice e attacco di dritto! 40-15 Sbaglia un non impossibile passante di rovescio Fucsovics. Seconda 30-15 Bravo Fucsovics a girare il punto con il dritto in corsa diagonale. Arriva pesante Matteo. Ora serve una prima. 30-0 Prima alla “T” e dritto devastante, per giunta sulla riga. Sempre 30-0 è andato il romano alla battuta fin qui. 15-0 Prima vincente Berrettini. 5-4 A zero il magiaro. 40-0 Servizio, attacco di rovescio, smash forte ma favoloso passante in corsa di dritto dell’azzurro. Para a rete comunque Fucsovics e il romano sbaglia un comodo passante di rovescio. 30-0 In rete la difesa in chop di Berrettini. Ancora bene dopo la battuta il magiaro. 15-0 Servizio dritto e comoda chiusura Fucsovics. 4-4 Ace (4°)! 40-15 Sbaglia un comodo dritto a chiudere il romano. Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 5-5, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si viaggia verso il tie-break nel 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 5-5 Servizio slice e attacco di dritto! 40-15 Sbaglia un non impossibile passante di rovescio. Seconda 30-15 Bravoa girare il punto con il dritto in corsa diagonale. Arriva pesante Matteo. Ora serve una prima. 30-0 Prima alla “T” e dritto devastante, per giunta sulla riga. Sempre 30-0 è andato il romano alla battuta fin qui. 15-0 Prima vincente. 5-4 A zero il magiaro. 40-0 Servizio, attacco di rovescio, smash forte ma favoloso passante in corsa di dritto dell’azzurro. Para a rete comunquee il romano sbaglia un comodo passante di rovescio. 30-0 In rete la difesa in chop di. Ancora bene dopo la battuta il magiaro. 15-0 Servizio dritto e comoda chiusura. 4-4 Ace (4°)! 40-15 Sbaglia un comodo dritto a chiudere il romano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Arnaldi-Goffin 6-5 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : l’azzurro salva due set-point - match acceso - 15-30 Botta forte di dritto che termina in rete. Nulla può Arnaldi. 12 Termina il primo set dell’incontro tra Koolhof/Mektic e Cerundolo/Etcheverry. Inizio difficile per l’unico italiano in campo a Basilea, contro Goffin che ben conosce questo torneo. 0-15 Molto bene Goffin, dinamico e attento a chiudere sotto rete. (Oasport.it)

LIVE – Berrettini-Fucsovics 5-5 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 04 – I due giocatori sono in campo per il riscaldamento 16. COME SEGUIRE BERRETTINI-FUCSOVICS IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 BERRETTINI-FUCSOVICS 5-5 PRIMO SET – Servizio e dritto per Berrettini: 5-5 PRIMO SET – A zero l’ungherese: 5-4 PRIMO SET – Chiude con un altro ace Berrettini e impatta sul 4-4 PRIMO SET – Ace, ... (Sportface.it)

LIVE Arnaldi-Goffin 4-5 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : match complicato - il belga serve per il set - Se lo aggiudica la coppia Koolhof/Mektic che supera gli argentini Cerundolo/Etcheverry con il finale di 6-4, 6-7 (9), 10-7. 15-40 Che bravo Arnaldi che chiama a rete Goffin e lo infila in rovescio lungo linea. Contro break servito. 15-30 Fuori di un nulla la giocata profonda di Goffin. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Game Arnaldi che chiama Goffin a rete e lo argina col tocco di ... (Oasport.it)